Трамп заявив, що Зеленський не зацікавлений у завершенні війни

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Президент США Дональд Трамп звинуватив Володимира Зеленського у небажанні припиняти війну. Американський лідер заявив, що, на його думку, український президент не прагнув завершення бойових дій ані зараз, ані раніше.

На думку очільника Білого дому, фінансова підтримка з боку європейських країн та попередні кошти від адміністрації Джо Байдена лише сприяють такій позиції. Трамп переконаний, що кілька років тому Україна мала змогу домовитися на набагато кращих умовах, ніж тепер, коли держава зазнала значних руйнувань, утратила суттєву частину територій разом із виходом до морів, а також втратила чимало людських життів.

Водночас очільник США зауважив, що переговорний процес зараз демонструє вагомі результати, зокрема стосовно взаємного звільнення утримуваних осіб. З цієї причини він прагне уникнути будь-яких необачних дій, що здані відштовхнути російську сторону від обговорень. Також Трамп звернув увагу на те, що РФ утримується від активної допомоги Ірану, і наголосив на важливості збереження цієї ситуації надалі.

Окреме обурення американського президента викликали удари українських сил по російських нафтопереробних об'єктах. За його словами, Київ свідомо б'є по НПЗ, не зважаючи на негативні наслідки для світової та американської економіки, де від дефіциту дизельного пального страждає бізнес і сільське господарство, тоді як Росія продовжує реалізовувати пальне за низькою вартістю. Наприкінці своєї заяви Трамп підкреслив, що його головною метою залишається якнайшвидше завершення війни.

Раніше Зеленський назвав підтримку рф історичною помилкою Трампа.

У США президент Дональд Трамп заявив, що ані він, ані Ілон Маск не були відповідальними за втрату Україною доступу до Starlink, яка вплинула на її військові операції проти Росії, держави-агресора.

Державний секретар США Марко Рубіо заявив, що Україна наразі не має доступу до супутникової системи Starshield, яку використовують американські військові. За його словами, Київ просив надати доступ до неї, зокрема для ударів углиб Росії, але це питання ще обговорюють. Рубіо також заперечив, що Вашингтон наказував обмежити швидкість Starlink в Україні

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