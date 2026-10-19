Трамп заявил, что Зеленский не заинтересован в завершении войны

Президент США Дональд Трамп обвинил Владимира Зеленского в нежелании прекратить войну. Американский лидер заявил, что, по его мнению, украинский президент не стремился к прекращению боевых действий ни сейчас, ни ранее.

По мнению главы Белого дома, финансовая поддержка со стороны европейских стран и предварительные средства от администрации Джо Байдена лишь способствуют такой позиции. Трамп убежден, что несколько лет назад Украина имела возможность договориться на гораздо лучших условиях, чем сейчас, когда государство понесло значительные разрушения, утратило существенную часть территорий вместе с выходом к морям, а также потеряло немало человеческих жизней.

В то же время глава США отметил, что переговорный процесс сейчас демонстрирует весомые результаты, в частности в отношении взаимного освобождения удерживаемых лиц. По этой причине он стремится избежать любых опрометчивых действий, которые могут оттолкнуть российскую сторону от переговоров. Также Трамп обратил внимание на то, что РФ воздерживается от активной помощи Ирану, и подчеркнул важность сохранения этой ситуации в дальнейшем.

Особое возмущение американского президента вызвали удары украинских сил по российским нефтеперерабатывающим объектам. По его словам, Киев сознательно наносит удары по НПЗ, несмотря на негативные последствия для мировой и американской экономики, где от дефицита дизельного топлива страдают бизнес и сельское хозяйство, в то время как Россия продолжает реализовывать топливо по низкой цене. В конце своего заявления Трамп подчеркнул, что его главной целью остается как можно более быстрое завершение войны.

Ранее Зеленский назвал поддержку РФ исторической ошибкой Трампа.

В США президент Дональд Трамп заявил, что ни он, ни Илон Маск не несут ответственности за потерю Украиной доступа к Starlink, что повлияло на её военные операции против России, государства-агрессора.

Государственный секретарь США Марко Рубио заявил, что Украина пока не имеет доступа к спутниковой системе Starshield, которую используют американские военные. По его словам, Киев просил предоставить доступ к ней, в частности для нанесения ударов вглубь России, но этот вопрос еще обсуждается. Рубио также опроверг, что Вашингтон приказал ограничить скорость Starlink в Украине

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