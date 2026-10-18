Зеленський назвав підтримку рф історичною помилкою Трампа

Президент України Володимир Зеленський висловив сподівання, що Дональд Трамп змінить свої рішення та підходи до диктатора володимира путіна.

Глава держави підкреслив, що Київ із самого початку очікував на перегляд політики Вашингтона щодо Москви, оскільки порівнювати Україну з Росією неможливо — РФ є окупантом та агресором, війська якого вбивають цивільних людей.

Володимир Зеленський зауважив, що без підтримки Сполучених Штатів Україні буде надзвичайно важко протистояти агресії через важкі людські втрати. Глава держави наголосив, що офіційний перехід США на бік Росії став би великою трагедією та історичною помилкою. Україна розраховує на подальшу підтримку американського лідера або принаймні на збереження нейтральної позиції Вашингтона.

Джерело: Зеленський в інтерв'ю NBC News.

У програмі Meet the Press на телеканалі NBC Президент України Володимир Зеленський повідомив, що американський уряд надіслав сигнал щодо обмеження функціонала систем Starlink та Starshield для України, після чого компанія SpaceX технічно реалізувала ці ліміти.

У США президент Дональд Трамп заявив, що ані він, ані Ілон Маск не були відповідальними за втрату Україною доступу до Starlink, яка вплинула на її військові операції проти Росії, держави-агресора.

Державний секретар США Марко Рубіо заявив, що Україна наразі не має доступу до супутникової системи Starshield, яку використовують американські військові. За його словами, Київ просив надати доступ до неї, зокрема для ударів углиб Росії, але це питання ще обговорюють. Рубіо також заперечив, що Вашингтон наказував обмежити швидкість Starlink в Україні

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