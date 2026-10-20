Представители Израиля и Ливана провели встречу в штаб-квартире Центрального командования США (CENTCOM) в Тампе, штат Флорида. Об этом со ссылкой на два источника в Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщает Jerusalem Post.

Встреча на базе Макдилл

Переговоры состоялись на авиабазе Макдилл. По данным собеседников издания в ЦАХАЛ, их целью было продолжение выполнения рамочной договоренности, достигнутой при посредничестве США. Она предусматривает разоружение поддерживаемой Ираном группировки «Хезболла».

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Вопросы безопасности

Ливанское медиа Beirut Wire в понедельник сообщило, что Ливан готовил делегацию к переговорам, которые, как ожидалось, должны были продлиться до среды. По информации Beirut Wire, эти контакты не являются мирными переговорами: на повестке дня стоят вопросы безопасности, а не нормализация отношений.

По данным Beirut Wire, президент Ливана Жозеф Аун подтвердил участие страны в переговорах. Среди требований Ливана издание назвало прекращение израильских операций на юге страны, где израильские военные действуют против «Хезболлы», а также вывод израильских сил из Ливана. До встречи во Флориде стороны проводили предварительные раунды переговоров в Вашингтоне и Риме.

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