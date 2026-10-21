Министерство юстиции США планирует направить около 1000 наблюдателей во все 50 штатов в день промежуточных выборов 3 ноября. Это примерно в три раза больше, чем во время предыдущих промежуточных выборов, и может стать крупнейшей программой наблюдения в истории ведомства, сообщает Dawn.

Расширение программы вызвало обеспокоенность в ряде штатов, управляемых демократами, а также у части республиканских должностных лиц, отвечающих за выборы. Критики считают действия федерального правительства чрезмерным вмешательством в избирательный процесс. Администрация президента Дональда Трампа, со своей стороны, утверждает, что более строгие меры необходимы для поддержания доверия к голосованию.

Штаты готовят собственный контроль

Во время августовских праймериз в Миннесоте около 40 сотрудников штата, работавших парами, отслеживали передвижения юристов Минюста в округах Хеннепин и Рамзи. Государственный секретарь Миннесоты Стив Саймон заявил, что его офис, вероятно, продолжит координировать действия с офисом генерального прокурора штата, чтобы сопровождать федеральных наблюдателей и в день промежуточных выборов. Аналогичную программу запустила Калифорния.

В Неваде главный должностной представитель штата по вопросам выборов Сиско Агилар сообщил, что сотрудников правоохранительных органов будут обучать выводить наблюдателей Минюста, если те будут нарушать правила или откажутся покинуть избирательный участок. В штате Мэн местным руководителям выборов поручили обращаться к властям штата, если федеральные представители будут просить разрешение на наблюдение.

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Законы некоторых штатов и местные нормы позволяют не допускать представителей Минюста внутрь помещений для голосования. Федеральные наблюдатели могут следить за процессом, разговаривать с избирателями после их выхода с участков и сообщать о срочных проблемах местным правоохранительным органам или должностным лицам, отвечающим за выборы. При этом они не могут проводить расследования непосредственно на участке или мешать кому-либо голосовать.

Споры о роли прокуроров

Минюст десятилетиями направлял наблюдателей для фиксации возможных нарушений гражданских прав, в частности отсутствия бюллетеней на испанском языке или недоступности участков для людей с инвалидностью. По словам представительницы ведомства Кирстен Пелс, участников новой программы будут обучать не вмешиваться в избирательные процедуры и противодействовать запугиванию избирателей.

Правозащитные организации обеспокоены планами привлечь к наблюдению уголовных прокуроров, поскольку ранее ведомство обычно использовало гражданских юристов и вспомогательный персонал. NAACP подала иск, требуя запретить прокурорам и другим сотрудникам правоохранительных органов работать наблюдателями, назвав такие планы запугиванием избирателей. Пелс заявила, что наблюдатели не будут представляться прокурорами, а иск основан на необоснованных опасениях.

Минюст также заявил, что его сотрудники будут фиксировать возможные нарушения федерального избирательного законодательства, включая вероятное голосование неграждан США. В то же время неназванный высокопоставленный чиновник ведомства сказал, что наблюдатели не будут проверять гражданство избирателей в день голосования. Министерство еще не сообщило, где именно разместит своих представителей.

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