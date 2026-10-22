В США председатель Федеральной комиссии по связи (FCC) Брендан Карр предостерег телевизионных вещателей от трансляции так называемых фальшивых опросов. В публикации в социальной сети X он заявил, что журналисты и вещатели распространяли такие данные без надлежащей проверки их научной обоснованности, точности или реальности, сообщает Ars Technica.

Карр посоветовал вещателям не допускать искажения новостей или распространения телевизионных мистификаций, которые могли бы противоречить их регуляторным обязательствам. Он также призвал предоставлять зрителям дополнительный контекст относительно опросов, о которых они сообщали. В то же время глава FCC не назвал ни конкретных фальшивых опросов, ни телеканалов, которые могли их транслировать.

Критика бывших должностных лиц FCC

Группа бывших председателей и высокопоставленных должностных лиц FCC, в которую вошли демократ Том Уилер, республиканец Марк Фаулер и еще семеро бывших чиновников, заявила, что предупреждение Карра является попыткой запугать вещателей и побудить их к самоцензуре. По их мнению, добросовестное освещение публичных опросов, даже если впоследствии они оказываются сфабрикованными, не нарушает правил FCC об искажении новостей или мистификациях.

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Единственная действующая член FCC от Демократической партии Анна Гомес также подчеркнула, что авторы опросов, которые намеренно вводят общественность в заблуждение, должны отвечать за свои действия. В то же время, по ее словам, вещателей нельзя наказывать за сообщения о публично доступных данных, если они действовали добросовестно.

Признание фальсификации данных

Заявление Карра прозвучало после того, как организация Wedgewood Polls признала, что публиковала сфабрикованные результаты опросов. Представители структуры утверждали, что хотели проверить, будут ли СМИ, агрегаторы и комментаторы распространять данные без проверки источника, методологии и реальности компании.

Wedgewood Polls заявила, что ее данные были добавлены в агрегаторы The New York Times, FiftyPlusOne и VoteHub. Однако FiftyPlusOne сообщила, что готовила публикацию о возможном мошенничестве и направляла Wedgewood запрос на комментарий. В ответ организация обнародовала заявление о фальсификации данных. The New York Times отметила, что использовала 15 опросов Wedgewood в гонках на уровне штатов и избирательных округов, но не включала их в свои агрегированные показатели одобрения президента Дональда Трампа или общенациональные опросы о контроле над Конгрессом.

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