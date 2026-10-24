В Германии полиция задержала подозреваемого после пожара в Кельштайнхаусе в Баварии. О задержании сообщили немецкие правоохранители.

Пожар в историческом здании

По данным Jerusalem Post, пожар произошел в пятницу. Здание расположено в районе Берхтесгадена на юге Баварии; в публикации оно названо Kehlsteinhaus. Это исторический горный гостевой дом, также известный как Орлиное гнездо.

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Работа экстренных служб

По сообщению полиции, после того как загорелось здание, с пламенем боролись около 200 пожарных и сотрудников экстренных служб. Они работали в районе Берхтесгадена, где расположен гостевой дом.

Кельштайнхаус использовался как место отдыха нацистскими чиновниками. На момент сообщения правоохранители не раскрыли, почему именно был задержан подозреваемый. Jerusalem Post отметил, что это развивающаяся история.

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