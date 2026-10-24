У Баварії затримали підозрюваного після пожежі в Кельштайнхаусі — Jerusalem Post

У Німеччині поліція затримала підозрюваного після пожежі в Кельштайнхаусі у Баварії. Про затримання повідомили німецькі правоохоронці.

Пожежа в історичній споруді

За даними Jerusalem Post, пожежа сталася у п’ятницю. Будівля розташована в районі Берхтесгадена на півдні Баварії; у повідомленні її названо Kehlsteinhaus. Це історичний гірський гостьовий будинок, відомий також як Орлине гніздо.

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Робота екстрених служб

За повідомленням поліції, після того як зайнялася будівля, з полум’ям боролися близько 200 пожежників і працівників екстрених служб. Вони працювали в районі Берхтесгадена, де розташований гостьовий будинок.

Кельштайнхаус використовували як місце відпочинку нацистські посадовці. На момент повідомлення правоохоронці не розкрили, чому саме було затримано підозрюваного. Jerusalem Post зазначило, що це історія, яка розвивається.

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