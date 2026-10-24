W Niemczech policja zatrzymała podejrzanego po pożarze w Kehlsteinhaus w Bawarii. O zatrzymaniu poinformowali niemieccy funkcjonariusze organów ścigania.

Pożar w zabytkowym budynku

Według Jerusalem Post pożar wybuchł w piątek. Budynek znajduje się w rejonie Berchtesgaden na południu Bawarii; w publikacji nazwano go Kehlsteinhaus. Jest to historyczny górski dom gościnny, znany również jako Orle Gniazdo.

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Działania służb ratunkowych

Jak poinformowała policja, po tym, jak budynek stanął w ogniu, z płomieniami walczyło około 200 strażaków i pracowników służb ratunkowych. Pracowali oni w rejonie Berchtesgaden, gdzie znajduje się dom gościnny.

Kehlsteinhaus był wykorzystywany jako miejsce wypoczynku przez nazistowskich urzędników. W chwili publikacji funkcjonariusze organów ścigania nie ujawnili, dlaczego dokładnie zatrzymano podejrzanego. Jerusalem Post zaznaczył, że jest to rozwijająca się historia.

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