W USA przewodniczący Federalnej Komisji Łączności (FCC) Brendan Carr ostrzegł nadawców telewizyjnych przed emitowaniem tak zwanych fałszywych sondaży. We wpisie w serwisie społecznościowym X stwierdził, że dziennikarze i nadawcy rozpowszechniali takie dane bez należytej weryfikacji ich naukowej wiarygodności, dokładności lub rzeczywistego istnienia, informuje Ars Technica.

Carr poradził nadawcom, aby nie dopuszczali do zniekształcania wiadomości ani rozpowszechniania telewizyjnych mistyfikacji, które mogłyby być sprzeczne z ich obowiązkami regulacyjnymi. Wezwał ich również do przedstawiania widzom dodatkowego kontekstu dotyczącego sondaży, o których informowali. Jednocześnie przewodniczący FCC nie wskazał ani konkretnych fałszywych sondaży, ani stacji telewizyjnych, które mogły je emitować.

Krytyka ze strony byłych urzędników FCC

Grupa byłych przewodniczących i wysokich urzędników FCC, w której znaleźli się demokrata Tom Wheeler, republikanin Mark Fowler oraz siedmioro innych byłych urzędników, oświadczyła, że ostrzeżenie Carra jest próbą zastraszenia nadawców i skłonienia ich do autocenzury. Ich zdaniem rzetelne relacjonowanie publicznych sondaży, nawet jeśli później okazują się one sfabrykowane, nie narusza zasad FCC dotyczących zniekształcania wiadomości ani mistyfikacji.

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Jedyna obecna członkini FCC z Partii Demokratycznej, Anna Gomez, również podkreśliła, że autorzy sondaży, którzy celowo wprowadzają opinię publiczną w błąd, powinni odpowiadać za swoje działania. Jednocześnie, jak zaznaczyła, nadawcy nie mogą być karani za informowanie o publicznie dostępnych danych, jeśli działali w dobrej wierze.

Przyznanie się do fałszowania danych

Oświadczenie Carra padło po tym, jak organizacja Wedgewood Polls przyznała, że publikowała sfabrykowane wyniki sondaży. Przedstawiciele organizacji twierdzili, że chcieli sprawdzić, czy media, agregatory i komentatorzy będą rozpowszechniać dane bez weryfikacji źródła, metodologii i rzeczywistego istnienia firmy.

Wedgewood Polls oświadczyła, że jej dane zostały dodane do agregatorów The New York Times, FiftyPlusOne i VoteHub. Jednak FiftyPlusOne poinformowała, że przygotowywała publikację o możliwym oszustwie i wysłała do Wedgewood prośbę o komentarz. W odpowiedzi organizacja opublikowała oświadczenie o fałszowaniu danych. The New York Times podał, że wykorzystał 15 sondaży Wedgewood w wyścigach na poziomie stanów i okręgów wyborczych, ale nie uwzględnił ich w swoich zagregowanych wskaźnikach poparcia dla prezydenta Donalda Trumpa ani w ogólnokrajowych sondażach dotyczących kontroli nad Kongresem.

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