Premierka Meloni ogłosiła pierwszy w Europie plan przeciw fentanylowi — ANSA English
Premierka Włoch Giorgia Meloni oświadczyła, że kraj jako pierwszy w Europie wdrożył krajowy plan przeciwdziałania nadużywaniu fentanylu i syntetycznych opioidów. Powiedziała to podczas międzynarodowego spotkania wysokiego szczebla poświęconego profilaktyce uzależnień i powrotowi do zdrowia w społeczności rehabilitacyjnej San Patrignano niedaleko Rimini.
Oświadczenie premierki
Spotkanie zorganizowały Włochy i Francja, które są współzałożycielami Europejskiej Koalicji Przeciw Narkotykom. Jak informuje ANSA English, Meloni podkreśliła, że profilaktyka oznacza zdolność do działania, zanim zagrożenie się nasili.
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Kontrola w placówkach medycznych
Według szefowej włoskiego rządu w kraju przeszkolono personel i zapewniono dostępność antidotów. Władze wzmacniają także kontrolę nad przechowywaniem fentanylu i syntetycznych opioidów, w szczególności w szpitalach i innych placówkach medycznych.
Meloni oświadczyła, że środki te mają zapobiec trafianiu takich substancji do nielegalnych kanałów. Ostrzegła, że jeśli do tego dojdzie, mogą one wyrządzić krzywdę tysiącom ludzi.