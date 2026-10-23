Premierka Włoch Giorgia Meloni oświadczyła, że kraj jako pierwszy w Europie wdrożył krajowy plan przeciwdziałania nadużywaniu fentanylu i syntetycznych opioidów. Powiedziała to podczas międzynarodowego spotkania wysokiego szczebla poświęconego profilaktyce uzależnień i powrotowi do zdrowia w społeczności rehabilitacyjnej San Patrignano niedaleko Rimini.

Oświadczenie premierki

Spotkanie zorganizowały Włochy i Francja, które są współzałożycielami Europejskiej Koalicji Przeciw Narkotykom. Jak informuje ANSA English, Meloni podkreśliła, że profilaktyka oznacza zdolność do działania, zanim zagrożenie się nasili.

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Kontrola w placówkach medycznych

Według szefowej włoskiego rządu w kraju przeszkolono personel i zapewniono dostępność antidotów. Władze wzmacniają także kontrolę nad przechowywaniem fentanylu i syntetycznych opioidów, w szczególności w szpitalach i innych placówkach medycznych.

Meloni oświadczyła, że środki te mają zapobiec trafianiu takich substancji do nielegalnych kanałów. Ostrzegła, że jeśli do tego dojdzie, mogą one wyrządzić krzywdę tysiącom ludzi.

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