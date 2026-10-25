W Barcelonie w Hiszpanii w sobotę wieczorem zatrzymano 100 osób po proteście przeciwko systemowi. Według Jerusalem Post jego uczestnicy plądrowali sklepy i podpalali obiekty uliczne w pobliżu centralnego placu Katalonii.

Wśród zatrzymanych są nieletni

Ministra spraw wewnętrznych Katalonii Núria Parlon oświadczyła, że około 25% zatrzymanych to osoby nieletnie. Według niej podczas zamieszek doszło do ponad 30 podpaleń, a 14 sklepów zostało uszkodzonych lub splądrowanych.

Do incydentów doszło w okolicy popularnej wśród turystów i osób robiących zakupy w weekendy. W mediach społecznościowych rozpowszechniano nagrania, na których widać ludzi zablokowanych wewnątrz sklepów po opuszczeniu rolet, w tym w domu towarowym El Corte Inglés.

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Wezwania za pośrednictwem mediów społecznościowych

Uczestników protestu zachęcano do udziału za pośrednictwem wpisów w mediach społecznościowych, w których ruch określano jako ruch „przeciwko systemowi”. W publikacjach używano także hasła Institut Indignats — tłumaczenia nazwy ruchu Lyceés Indignés, która w ostatnich tygodniach mobilizowała uczniów do protestów we Francji.

Burmistrz Barcelony Jaume Collboni oświadczył, że akty wandalizmu w mieście nie pozostaną bezkarne. Wspomniał również o konsekwencjach prawnych dla opiekunów nieletnich zaangażowanych w takie działania.

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