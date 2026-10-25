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В Барселоне задержали 100 человек после беспорядков — Jerusalem Post

UA.NEWS 25 Октября 2026 02:51
В Барселоне задержали 100 человек после беспорядков — Jerusalem Post

В Барселоне, Испания, в субботу вечером задержали 100 человек после акции против системы. По данным Jerusalem Post, ее участники грабили магазины и поджигали уличные объекты возле центральной площади Каталонии.

Среди задержанных — несовершеннолетние

Министр внутренних дел Каталонии Нурия Парлон заявила, что примерно 25% задержанных являются несовершеннолетними. По ее словам, во время беспорядков было совершено более 30 поджогов, а 14 магазинов были повреждены или разграблены.

Инциденты произошли в районе, популярном среди туристов и посетителей магазинов по выходным. В социальных сетях распространялись видео, на которых видно людей, заблокированных внутри магазинов после опускания роллет, в том числе в универмаге El Corte Inglés.

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Призывы через социальные сети

Участников акции призывали присоединиться через публикации в социальных сетях, где движение называли движением «против системы». В публикациях также использовали лозунг Institut Indignats — перевод названия движения Lyceés Indignés, которым в последние недели мобилизовали учащихся на протесты во Франции.

Мэр Барселоны Жауме Колбони заявил, что акты вандализма в городе не останутся безнаказанными. Он также упомянул о юридических последствиях для опекунов несовершеннолетних, причастных к таким действиям.

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