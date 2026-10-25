VdK призвал изменить реформу системы ухода в Германии — Der Spiegel

В Германии социальный союз VdK призвал федеральное правительство доработать запланированную реформу системы ухода. Организация считает, что новый порядок распределения средств может осложнить доступ к необходимой помощи и создать дополнительную нагрузку для родственников, ухаживающих за близкими.

Как сообщает Der Spiegel, президент VdK Верена Бентеле заявила, что людям, ухаживающим за родственниками, необходимы упрощения и большая поддержка. По ее словам, их не должны вынуждать ухаживать за близкими до изнеможения из-за дефицита средств в системе страхования на случай потребности в уходе.

Объединение выплат в общие бюджеты

Запланированная реформа должна стабилизировать взносы в систему страхования на случай потребности в уходе. Для этого различные виды выплат хотят объединить в общие бюджеты. В то же время VdK предупреждает, что жесткое разделение на четыре отдельных бюджета может вынудить людей, нуждающихся в уходе, оплачивать часть необходимых услуг из собственных средств, если соответствующий бюджет будет исчерпан.

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Бентеле отметила, что из-за новой модели некоторым людям придется менять уже сложившийся порядок ухода. Например, человек не всегда может рассчитывать на помощь соседа, если средства на профессиональную службу ухода уже израсходованы. В то же время не всем нужна более дорогая профессиональная услуга, однако люди могут быть вынуждены воспользоваться ею, если исчерпан бюджет на другой вид поддержки.

Требование вернуть средства за период пандемии

VdK также требует вернуть в систему страхования на случай потребности в уходе 5,2 млрд евро так называемых долгов времен пандемии COVID-19. Речь идет о дополнительных услугах, которые страховые фонды профинансировали в период пандемии, но которые федеральное правительство, по утверждению организации, не компенсировало.

Кроме того, социальный союз выступает за единую систему страхования на случай потребности в уходе, в которую взносы платили бы все граждане. По мнению VdK, правительство должно обеспечить системе достаточное финансирование, а не сокращать объем поддержки для людей, нуждающихся в уходе.

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