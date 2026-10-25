VdK呼吁修改德国护理改革方案——《明镜周刊》

在德国，社会协会VdK呼吁联邦政府完善计划中的护理体系改革。该组织认为，新的资金分配方式可能会使获得必要帮助变得更加困难，并给照顾亲人的家属带来额外负担。

据《明镜周刊》报道，VdK主席维雷娜·本特莱表示，照顾亲属的人需要更简化的程序和更多支持。她称，由于护理保险体系资金短缺，他们不应被迫照顾亲人直至精疲力竭。

将待遇合并为共同预算

计划中的改革旨在稳定护理保险体系的缴费。为此，不同类型的待遇将被合并为共同预算。与此同时，VdK警告称，严格划分为四个独立预算，可能会迫使需要护理的人在相应预算耗尽后自掏腰包支付部分必要服务。

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本特莱指出，由于新模式，一些人将不得不改变已经建立的护理安排。例如，如果用于专业护理服务的资金已经用完，一个人并不总能依靠邻居的帮助。同时，并非每个人都需要价格更高的专业服务，但如果用于另一类支持的预算已经耗尽，人们可能会被迫使用这类服务。

要求返还疫情期间的资金

VdK还要求将所谓COVID-19疫情期间的52亿欧元债务返还给护理保险体系。这涉及保险基金在疫情期间资助的额外服务，但该组织称，联邦政府未对此作出补偿。

此外，该社会协会主张建立统一的护理保险体系，由所有公民缴纳保费。VdK认为，政府应确保该体系获得充足资金，而不是削减对需要护理者的支持范围。

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