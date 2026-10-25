耶路撒冷邮报：德国鹰巢大部分被火灾摧毁

德国巴伐利亚阿尔卑斯山脉贝希特斯加登附近的历史建筑凯尔施泰因豪斯（Kehlsteinhaus），即“鹰巢”，大部分被一场火灾烧毁。火灾于10月23日当地时间约21时15分发生。贝希特斯加登警方正在考虑蓄意纵火的可能性，《耶路撒冷邮报》报道。

嫌疑人被拘留

火灾发生后不久，救援人员在现场附近发现一名可疑人员。随后，执法人员拘留了一名33岁男子，警方怀疑其实施了蓄意纵火。应检方请求，该男子被带到调查法官面前，随后被暂时安置在一所封闭式精神病医院。

检方和刑警仍在查明事件经过及嫌疑人的动机。初步信息显示，没有人员受伤。与此同时，调查人员尚无法安全进入被烧毁的建筑。

山区的艰难行动

整个夜间，约200名紧急服务人员在现场工作，其中包括来自六个市镇的消防员、地区消防监察机构代表、巴伐利亚红十字会人员、山地救援人员和警察。该设施位于开阔山区，且进入困难，使灭火工作更加复杂。

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该设施周边区域仍处于封锁状态，当地还实施了无人机飞行禁令。巴伐利亚内政部长约阿希姆·赫尔曼表示，这座建筑可能会被重建，因为遗址不太可能被保留在那里。

历史地标

凯尔施泰因豪斯建于1937年至1938年，受纳粹德国高级官员马丁·鲍曼委托建造，作为接待纳粹领导人及其宾客的场所。该建筑位于海拔约1834米处。它在第二次世界大战中幸存下来，并自1952年起作为山间餐厅运营，后来成为设有历史展览的旅游景点。

火灾摧毁了前往鹰巢的常规路线。该路线包括乘坐专用巴士沿山路穿过五条隧道、穿过一条124米长的隧道，以及乘坐电梯抵达建筑。

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