德国举行2500名军人参与的演习——Interia

英国和法国2500多名军人在德国西北部的森内拉格基地举行了“犀牛泰坦”联合演习。参与者中包括600名伞兵。据Interia报道，这是英国近二十年来规模最大的空降行动之一。

从A400M飞机实施空投

英国国防部表示，在演习期间，军人和专用装备首次从英国皇家空军A400M运输机上以低空方式空投。英国第16空降旅的军人参加了此次演习。

该旅隶属于全球反应部队，这支部队保持极高战备状态，以应对世界不同地区的人道主义和军事危机。

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应对无人机和电子战装备的训练

在“犀牛泰坦”演习期间，军人训练应对配备无人机和电子战装备的假想敌人。据Interia消息，俄罗斯联邦在袭击北约时可能会使用类似技术。

英国第16空降旅指挥官、准将埃德·卡特赖特表示，演习重点是保卫北约领土以及现代战场面临的挑战。

英国国防大臣韦斯·斯特里廷指出，与法国和德国盟友举行的大规模演习旨在展示快速提供强大空中支援的能力，以便在需要保卫北约领土的地方提供支援。他还表示，部队与专用装备的结合对于威慑对手是必要的。

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