芬兰财政部公布了约400项加强公共财政的建议，其中包括全面取消儿童福利金，或停止向多子女家庭和单亲父母发放额外补贴。该部门估计，这可能为国家节省约12亿欧元。据YLE News报道，该报告将在4月议会选举后组建新政府的谈判中使用。

削减社会支出

在其他方案中，财政部提到削减作为最后保障的基本社会援助和一般住房补贴。还建议改革国家养老金制度，并取消与收入相关养老金的某些条件。

该部门还在考虑在特定时期冻结支出的指数上调、降低指数化水平或取消指数化。这可能影响养老金、社会福利以及市政当局和地区卫生机构提供的服务。根据财政部的计算，此类改革可在未来十年节省约20亿欧元。

医疗、教育和国家机构

财政部建议审查负责社会和医疗服务的地区机构网络，包括减少此类地区的数量，目前共有21个地区，同时停止部分地区急诊部门的24小时运行。预算部门总司长米卡·涅梅莱表示，减少地区数量和服务网络在政治上存在困难，且不会在下一届议会任期内实施。

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在教育领域，列出的选项包括调整人员数量标准、停止对较不富裕地区学校的额外资助，以及重新审议将义务教育延长至18岁的决定。还建议将部委数量从12个减少至9个。

税收和公共债务

该部门指出，改善财政状况不仅需要削减开支，还需要增加税收收入。可能的措施包括提高所得税、企业利润税以及增值税税率。财政部强调，该清单并非实施具体措施的建议，而是供政治选择的方案。

财政部数据显示，自2009年以来，芬兰公共支出占国内生产总值的比重每年都超过公共收入。此前，该国几乎所有最大的政党都同意在下一届议会任期内对公共财政进行80亿至110亿欧元的调整；只有反对党左翼联盟反对这一协议。

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