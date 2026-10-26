Ministerstwo Finansów Finlandii opublikowało około 400 propozycji mających wzmocnić finanse publiczne, w tym całkowitą likwidację zasiłków na dzieci lub zniesienie dodatków dla rodzin z kilkorgiem dzieci i samotnych rodziców. Według szacunków resortu mogłoby to przynieść państwu około 1,2 mld euro oszczędności. Raport ma zostać wykorzystany podczas negocjacji dotyczących utworzenia nowego rządu po wyborach parlamentarnych w kwietniu, informuje YLE News.

Ograniczenie wydatków socjalnych

Wśród innych opcji Ministerstwo Finansów wymieniło ograniczenie podstawowej pomocy społecznej, która jest świadczeniem ostatniej instancji, oraz powszechnego dodatku mieszkaniowego. Proponowane są również zmiany w państwowym systemie emerytalnym i zniesienie niektórych warunków dotyczących emerytur zależnych od zarobków.

Resort rozważa także zamrożenie indeksowych podwyżek wydatków na określony czas, obniżenie poziomu indeksacji lub jej likwidację. Mogłoby to dotyczyć emerytur, świadczeń socjalnych, a także usług gmin i regionalnych organów ochrony zdrowia. Według obliczeń ministerstwa takie zmiany mogłyby przynieść około 2 mld euro oszczędności w ciągu następnej dekady.

Medycyna, edukacja i aparat państwowy

Ministerstwo proponuje przegląd sieci regionalnych organów odpowiedzialnych za usługi socjalne i medyczne, w tym zmniejszenie liczby takich regionów, których obecnie jest 21, a także zakończenie całodobowej pracy oddziałów ratunkowych w niektórych rejonach. Dyrektor generalny Departamentu Budżetowego Mika Niemelä zaznaczył, że zmniejszenie liczby regionów i sieci usług jest politycznie trudne i nie zostanie zrealizowane w trakcie następnej kadencji parlamentarnej.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

W dziedzinie edukacji wśród wskazanych opcji są zmiana norm dotyczących liczby personelu, zakończenie dodatkowego finansowania szkół w mniej zamożnych rejonach oraz przegląd decyzji o przedłużeniu obowiązku szkolnego do 18. roku życia. Proponuje się także zmniejszenie liczby ministerstw z 12 do dziewięciu.

Podatki i dług publiczny

Resort zaznaczył, że poprawa stanu finansów wymaga nie tylko cięć, lecz także dodatkowych wpływów podatkowych. Wśród możliwości są podwyżki podatków od dochodów i zysków przedsiębiorstw, a także stawek VAT. Ministerstwo podkreśliło, że lista nie jest rekomendacją wdrożenia konkretnych działań, lecz zawiera warianty do politycznego wyboru.

Według danych ministerstwa od 2009 roku udział wydatków publicznych w PKB Finlandii co roku przewyższał dochody publiczne. Wcześniej niemal wszystkie największe partie polityczne kraju zgodziły się na korekty finansów publicznych o wartości 8–11 mld euro w następnej kadencji parlamentarnej; przeciwko porozumieniu wystąpił jedynie opozycyjny Sojusz Lewicy.

Czytaj nas na