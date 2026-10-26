Министерство финансов Финляндии опубликовало около 400 предложений по укреплению государственных финансов, среди которых — полная отмена пособий на детей или прекращение доплат за наличие нескольких детей и для одиноких родителей. По оценке ведомства, это могло бы сэкономить государству около 1,2 млрд евро. Доклад планируется использовать во время переговоров по формированию нового правительства после парламентских выборов в апреле, сообщает YLE News.

Сокращение социальных расходов

Среди других вариантов Минфин назвал сокращение базовой социальной помощи, которая является выплатой последней инстанции, и общего жилищного пособия. Также предлагаются изменения в государственной пенсионной системе и отмена отдельных условий для пенсий, зависящих от заработка.

Ведомство также рассматривает замораживание индексных повышений расходов на определенное время, снижение уровня индексации или ее отмену. Это может коснуться пенсий, социальных выплат, а также услуг муниципалитетов и региональных органов здравоохранения. По расчетам министерства, такие изменения могли бы обеспечить около 2 млрд евро экономии в течение следующего десятилетия.

Медицина, образование и государственный аппарат

Министерство предлагает пересмотреть сеть региональных органов, отвечающих за социальные и медицинские услуги, в частности сократить число таких регионов, которых сейчас 21, а также прекратить круглосуточную работу отделений неотложной помощи в отдельных районах. Генеральный директор бюджетного департамента Мика Ниемеля отметил, что сокращение числа регионов и сети услуг политически сложно и не будет реализовано в течение следующего парламентского срока.

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В сфере образования среди вариантов названы изменение нормативов по численности персонала, прекращение дополнительного финансирования школ в менее обеспеченных районах и пересмотр решения о продлении обязательного обучения до 18 лет. Также предлагается сократить количество министерств с 12 до девяти.

Налоги и государственный долг

Ведомство отметило, что для улучшения состояния финансов необходимы не только сокращения, но и дополнительные налоговые поступления. Среди возможностей — повышение налогов на доходы и прибыль компаний, а также ставок НДС. Министерство подчеркнуло, что перечень не является рекомендацией по внедрению конкретных мер, а содержит варианты для политического выбора.

По данным министерства, с 2009 года доля государственных расходов в ВВП Финляндии ежегодно превышала государственные доходы. Ранее почти все крупнейшие политические партии страны согласовали корректировки государственных финансов на 8–11 млрд евро в следующем парламентском сроке; против договоренности выступил только оппозиционный Левый альянс.

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