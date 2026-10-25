W bazie Sennelager w północno-zachodnich Niemczech odbyły się wspólne ćwiczenia Rhino Titan z udziałem ponad 2,5 tys. żołnierzy z Wielkiej Brytanii i Francji. Wśród uczestników było 600 spadochroniarzy. Według Interii była to jedna z największych brytyjskich operacji powietrznodesantowych w ciągu ostatnich dwóch dekad.

Desant z samolotów A400M

Brytyjskie Ministerstwo Obrony poinformowało, że podczas ćwiczeń żołnierze i specjalistyczny sprzęt po raz pierwszy zostali desantowani z małej wysokości z samolotów transportowych RAF A400M. W manewrach uczestniczyli żołnierze 16. Brygady Powietrznodesantowej Wielkiej Brytanii.

Brygada ta wchodzi w skład Globalnych Sił Reagowania, które są utrzymywane w stanie bardzo wysokiej gotowości do reagowania na kryzysy humanitarne i wojskowe w różnych częściach świata.

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Szkolenie przeciw dronom i środkom walki elektronicznej

Podczas Rhino Titan wojskowi szkolili się w przeciwdziałaniu pozorowanemu przeciwnikowi wyposażonemu w bezzałogowe statki powietrzne i środki walki elektronicznej. Według Interii Federacja Rosyjska mogłaby zastosować podobne technologie w razie ataku na NATO.

Dowódca 16. Brygady Powietrznodesantowej, brygadier Ed Cartwright, oświadczył, że ćwiczenia koncentrowały się na obronie terytorium NATO i wyzwaniach współczesnego pola walki.

Minister obrony Wielkiej Brytanii Wes Streeting zaznaczył, że zakrojone na szeroką skalę ćwiczenia z francuskimi i niemieckimi sojusznikami mają pokazać zdolność do szybkiego zapewnienia silnego wsparcia powietrznego tam, gdzie jest ono potrzebne do obrony terytorium NATO. Dodał również, że połączenie wojsk i specjalistycznego sprzętu jest niezbędne do odstraszania przeciwników.

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