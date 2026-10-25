На базе Зеннелагер на северо-западе Германии состоялись совместные учения Rhino Titan с участием более 2,5 тысячи военнослужащих из Великобритании и Франции. Среди участников были 600 парашютистов. По данным Interia, это одна из крупнейших воздушно-десантных операций Великобритании за последние два десятилетия.

Десантирование с самолетов A400M

Министерство обороны Великобритании сообщило, что во время учений военнослужащих и специальное оборудование впервые десантировали с малой высоты с транспортных самолетов RAF A400M. В маневрах участвовали военнослужащие 16-й воздушно-десантной бригады Великобритании.

Эта бригада входит в состав Глобальных сил реагирования, которые поддерживаются в состоянии очень высокой готовности для реагирования на гуманитарные и военные кризисы в разных частях мира.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

Тренировка против дронов и средств радиоэлектронной борьбы

Во время Rhino Titan военные тренировались противодействовать условному противнику, оснащенному беспилотниками и средствами радиоэлектронной борьбы. По информации Interia, Российская Федерация могла бы применить подобные технологии в случае нападения на НАТО.

Командующий 16-й воздушно-десантной бригадой бригадир Эд Картрайт заявил, что учения были сосредоточены на обороне территории НАТО и вызовах современного поля боя.

Министр обороны Великобритании Уэс Стритинг отметил, что масштабные учения с французскими и немецкими союзниками должны продемонстрировать способность быстро обеспечить мощную воздушную поддержку там, где это необходимо для защиты территории НАТО. Он также назвал сочетание войск и специализированного оборудования необходимым для сдерживания противников.

Читай нас в