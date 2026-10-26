В Польше, в Велькой Веси близ Кракова, 19 октября ликвидировали первое обнаруженное в стране гнездо желтоногого шершня Vespa velutina. Работы выполнили пожарные по заказу Региональной дирекции по охране окружающей среды, сообщает RMF24.

Гнездо передали на анализ

По словам пчеловода, доктора Лукаша Ницевича из Силезского университета, операцию начали после наступления темноты. Пожарные в защитных костюмах применили химические средства, предназначенные для борьбы с осами и шершнями. Гнездо сняли целиком, обезопасили и передали ученым для исследования.

Желтоногих шершней заметили в октябре в Велькой Веси, а позднее — также на пасеке Горнопромышленной и металлургической академии в Кракове. В установлении вида участвовали пчеловоды и ученые, а собранные образцы насекомых передали в Верхнесилезский музей в Бытоме.

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Весной могут появиться новые гнезда

Ницевич предположил, что значительная часть молодых плодовитых маток уже могла покинуть гнездо и искать места для зимовки. Поэтому весной в окрестностях могут появиться как минимум несколько десятков новых гнезд, которые летом будут заметны в кронах деревьев.

Желтоногий шершень происходит из Азии и является инвазивным видом. Он представляет угрозу прежде всего для пчелиных, в частности для медоносных пчел, которыми питается. Наблюдения в странах Западной Европы показывают, что присутствие этих насекомых возле пасек ослабляет пчелиные семьи. По мнению ученых, уничтожение гнезд сейчас является единственным действенным методом борьбы с видом, тогда как ловушки менее эффективны.

В Европе желтоногого шершня впервые зафиксировали во Франции в 2004 году. Впоследствии он распространился в других странах, в частности в Германии и Чехии.

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