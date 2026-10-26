Канцлер Германии Фридрих Мерц приветствовал победу студенческого списка Students Win (Student List) на парламентских выборах в Сербии и заявил, что Берлин будет активно поддерживать европейский путь страны. Об этом сообщает Anadolu Agency.

Заявление канцлера Германии

Мерц отметил в социальных сетях, что воскресное голосование дало чёткий результат, и поздравил Student List. По его словам, список получил поддержку избирателей благодаря требованиям верховенства права, борьбы с коррупцией и основных свобод.

Канцлер также заявил об активной поддержке Германией стремления Сербии вступить в Европейский Союз.

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Предварительные результаты голосования

По предварительным данным Республиканской избирательной комиссии Сербии, после обработки более 96% избирательных участков студенческий список набрал 52,54% голосов. Избирательный список бывшего президента Сербии Александра Вучича United Serbia получил 39,29%.

Выборы состоялись после почти двух лет студенческих протестов, начавшихся после смертельного обрушения навеса на железнодорожном вокзале в Нови-Саде. Вучич признал поражение своего избирательного списка и заявил, что причиной стали, по его утверждению, вмешательство нескольких европейских стран и так называемого американского «глубинного государства».

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