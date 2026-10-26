Президент США Дональд Трамп заявил, что не обсуждал с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху возможность нового публичного одобрения перед выборами в Израиле. Об этом он сказал журналистам, садясь на борт Air Force One перед поездкой на предвыборное мероприятие в штате Миссисипи.

Отвечая на вопрос, просил ли Нетаньяху о втором заявлении в поддержку, Трамп сказал, что никогда не говорил об этом. В то же время президент США отметил, что уже опубликовал два заявления в поддержку израильского премьера и считает, что тот хорошо работал на должности в очень сложных условиях.

Сообщения о контактах

Как сообщает Jerusalem Post, американские чиновники рассказали изданию, что Нетаньяху прилагал значительные усилия, чтобы убедить Трампа сделать еще одно публичное заявление в его поддержку. По их словам, предыдущее одобрение не вызвало заметных изменений в социологических опросах.

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Axios также писал, что Нетаньяху дважды разговаривал с Трампом в течение трех дней и просил его усилить публичную поддержку. По данным издания, израильский премьер якобы предлагал возможные формулировки для дополнительных заявлений и просил Трампа поговорить с израильскими журналистами.

Позиция «Ликуда»

Партия «Ликуд» опровергла сообщения о том, что Нетаньяху обращался к президенту США с просьбой об одобрении. Комментарий Трампа прозвучал менее чем за сутки до израильских выборов.

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