В Польше создадут европейский центр обслуживания ракет PAC-3 для систем Patriot. Об этом заявила заместитель министра национальной обороны Польши Магдалена Собковяк, сообщает Interia.

Конкуренция за проект

По словам Собковяк, за размещение европейского центра соперничали четыре страны: Польша, Германия, Нидерланды и Норвегия. Она заявила, что польская заявка получила наивысшую оценку уже на этапе подачи.

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Чиновница также отметила, что Польша с самого начала поддерживала постоянный контакт с США по поводу этого проекта. По ее словам, решение стало результатом нескольких месяцев переговоров и работы команды.

Заявление заместителя министра

Собковяк поблагодарила премьер-министра Дональда Туска и вице-премьера, министра национальной обороны Владислава Косиняка-Камыша за доверие и поручение ей роли главного переговорщика. Она также отметила работу команды и заявила, что совместная работа с канцелярией президента способствовала достижению результата.

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