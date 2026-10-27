У Польщі створять центр обслуговування ракет PAC-3 для Patriot — Interia

У Польщі створять європейський центр обслуговування ракет PAC-3 для систем Patriot. Про це заявила заступниця міністра національної оборони Польщі Магдалена Собковяк, повідомляє Interia.

Конкуренція за проєкт

За словами Собковяк, за розміщення європейського центру змагалися чотири країни: Польща, Німеччина, Нідерланди та Норвегія. Вона заявила, що польська заявка отримала найвищу оцінку вже на етапі подання.

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Посадовиця також зазначила, що Польща від початку підтримувала постійний контакт зі США щодо цього проєкту. За її словами, рішення стало результатом кількох місяців переговорів і роботи команди.

Заява заступниці міністра

Собковяк подякувала прем’єр-міністру Дональду Туску та віцепрем’єр-міністру, міністру національної оборони Владиславу Косіняку-Камишу за довіру й доручення їй ролі головної переговорниці. Також вона відзначила роботу команди та заявила, що спільна робота з канцелярією президента сприяла досягненню результату.

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