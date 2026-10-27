W Polsce powstanie europejskie centrum serwisowe rakiet PAC-3 dla systemów Patriot. Poinformowała o tym wiceminister obrony narodowej Polski Magdalena Sobkowiak, jak podaje Interia.

Rywalizacja o projekt

Według Sobkowiak o lokalizację europejskiego centrum rywalizowały cztery państwa: Polska, Niemcy, Niderlandy i Norwegia. Oświadczyła, że polski wniosek otrzymał najwyższą ocenę już na etapie składania.

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Urzędniczka zaznaczyła również, że Polska od początku utrzymywała stały kontakt ze Stanami Zjednoczonymi w sprawie tego projektu. Według niej decyzja była rezultatem kilku miesięcy negocjacji i pracy zespołu.

Oświadczenie wiceminister

Sobkowiak podziękowała premierowi Donaldowi Tuskowi oraz wicepremierowi, ministrowi obrony narodowej Władysławowi Kosiniakowi-Kamyszowi za zaufanie i powierzenie jej roli głównej negocjatorki. Doceniła także pracę zespołu i oświadczyła, że wspólna praca z Kancelarią Prezydenta przyczyniła się do osiągnięcia rezultatu.

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