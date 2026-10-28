W USA federalny sędzia magistracki Zia Faruqui usunął z akt sprawy uzupełnioną skargę Departamentu Sprawiedliwości przeciwko dwojgu byłym pracownikom FBI — Nikki Floris i Bradleyowi Benavidesowi. Sędzia skrytykował próbę prokuratury dodania zarzutów utrudniania wymiaru sprawiedliwości krótko po północy przed rozprawą, informuje The Hill.

Uwagi sądu do prokuratury

Uzupełnioną skargę złożono krótko po północy. Faruqui uznał ten krok procesowy za niewłaściwy i niezgodny ze zwykłą praktyką sądu, w tym ze względu na złożenie niepodpisanego dokumentu. Oświadczył, że nie zatwierdzi skargi, i nakazał usunąć ją z akt sprawy.

Sędzia zapytał także przedstawicieli Departamentu Sprawiedliwości, dlaczego właśnie w tej sprawie resort zmienił podejście do stawiania zarzutów, oraz czy rząd nie obawia się ustalenia wystarczających podstaw do ścigania karnego. Zastępca prokuratora federalnego John Borchert odpowiedział, że strona oskarżenia nie obawia się takiego badania.

Istota sprawy

Floris i Benavidesowi zarzuca się po jednym przypadku składania fałszywych oświadczeń w związku z przesłuchaniami dla Komisji Sądownictwa Izby Reprezentantów USA w 2023 roku. Prokuratorzy twierdzą, że oboje, pracując w Grupie Zadaniowej FBI ds. Przeciwdziałania Wpływom Zagranicznym, fałszywie opisali swoją wiedzę o dochodzeniach biura dotyczących Huntera Bidena oraz udział w nich.

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Według federalnych śledczych Floris i Benavides wiedzieli o tych dochodzeniach i aktywnie w nich uczestniczyli. Rząd USA twierdzi również, że nie przekazali ustawodawcom pełnych informacji o udziale tej grupy FBI, a ich rzekomo fałszywe oświadczenia utrudniły pracę komisji. Adwokat Benavidesa Ron Safer zażądał wyjaśnienia, w jaki sposób słowa jego klienta mogły wpłynąć na dochodzenie komisji. Specjalny agent FBI Brian Witt przyznał, że nie zadał osobno tego pytania przedstawicielom komisji.

Dalsze postępowanie

Wielka ława przysięgłych nie postawiła jeszcze Floris i Benavidesowi zarzutów. Faruqui musi więc ustalić, czy istnieją wystarczające podstawy do podtrzymania zarzutów i dalszego prowadzenia sprawy.

Witt zeznał również, że po przydzieleniu do tej sprawy obawiał się, iż może ona zostać odebrana jako motywowana politycznie. Według jego słów dyrektor FBI Kash Patel zlecił śledztwo w sprawie Floris i innych osób dzień po lipcowym przemówieniu prezydenta Donalda Trumpa, w którym ten powtórzył twierdzenia o rzekomym sfałszowaniu wyborów w 2020 roku. Rozprawa miała być kontynuowana następnego dnia z dodatkowymi zeznaniami Witta, po czym oczekiwana jest decyzja sędziego.

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