Суддя у США вилучив доповнену скаргу у справі ексагентів ФБР — The Hill

У США федеральний магістратський суддя Зія Фарукі вилучив із матеріалів справи доповнену скаргу Міністерства юстиції проти двох колишніх співробітників ФБР — Ніккі Флоріс і Бредлі Бенавідеса. Суддя розкритикував спробу прокуратури додати обвинувачення у перешкоджанні правосуддю невдовзі після опівночі перед слуханням, повідомляє The Hill.

Зауваження суду до прокуратури

Доповнену скаргу подали невдовзі після опівночі. Фарукі назвав цей процесуальний крок неналежним і таким, що не відповідає звичайній практиці суду, зокрема через подання непідписаного документа. Він заявив, що не схвалюватиме скаргу, та постановив вилучити її з матеріалів справи.

Суддя також запитав представників Міністерства юстиції, чому саме в цій справі відомство змінило підхід до висунення обвинувачень, і поцікавився, чи не боїться уряд встановлення достатніх підстав для кримінального переслідування. Помічник федерального прокурора Джон Борчерт відповів, що сторона обвинувачення не боїться такого розгляду.

Суть справи

Флоріс і Бенавідесу закидають по одному епізоду надання неправдивих заяв у зв'язку з інтерв'ю для юридичного комітету Палати представників Конгресу США у 2023 році. Прокурори стверджують, що обидва, працюючи у Групі ФБР із протидії іноземному впливу, неправдиво описали свої знання та участь у розслідуваннях бюро щодо Гантера Байдена.

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За версією федеральних слідчих, Флоріс і Бенавідес знали про ці розслідування та брали в них активну участь. Уряд США також стверджує, що вони не надали законодавцям повної інформації про участь цієї групи ФБР, а їхні нібито неправдиві заяви перешкодили роботі комітету. Адвокат Бенавідеса Рон Сейфер вимагав пояснити, як слова його клієнта могли вплинути на розслідування комітету. Спецагент ФБР Браян Вітт визнав, що окремо не ставив цього питання представникам комітету.

Подальший розгляд

Велике журі присяжних ще не висунуло обвинувачення Флоріс і Бенавідесу. Тож Фарукі має визначити, чи є достатні підстави для підтримання обвинувачень і подальшого розгляду справи.

Вітт також свідчив, що після призначення на цю справу непокоївся, що її можуть сприйняти як політично вмотивовану. За його словами, директор ФБР Каш Пател доручив розслідування щодо Флоріс та інших осіб наступного дня після липневої промови президента Дональда Трампа, у якій той повторив твердження про нібито викрадення виборів 2020 року. Слухання мали продовжитися наступного дня з додатковими свідченнями Вітта, після чого очікується рішення судді.

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