Россия заработала почти 3 млрд долларов на экспорте нефти за неделю — Bloomberg
За прошедшую неделю Россия получила 2,76 млрд долларов от экспорта нефти морским путем. По данным Bloomberg, это самый высокий недельный показатель с начала полномасштабной войны против Украины.
За неделю, закончившуюся 25 октября, стоимость экспорта российской нефти по морю выросла примерно на 430 млн долл. — до 2,76 млрд долл. США, что стало самым высоким показателем за время войны.
Снижение цен на российскую нефть сорта Urals было более чем компенсировано резким увеличением объемов поставок, а также ростом стоимости российской нефти сорта ESPO, который фиксируется уже восьмую неделю подряд.
Согласно данным мониторинга судов и отраслевым отчетам, за неделю, завершившуюся 25 октября, около 37 танкеров загрузили 26,93 млн баррелей российской сырой нефти.
Для сравнения: неделей ранее (до 18 октября) этот показатель составлял 21,87 млн баррелей, которые были загружены на 31 танкер.
Отмечается, что Китай и Индия остаются крупнейшими покупателями российской сырой нефти — с большим отрывом от остальных. Однако не всегда удается определить конечный пункт назначения отдельных партий груза, пока суда не преодолеют значительную часть своего пути; поэтому в данных о многих недавних отгрузках на танкерах указаны лишь промежуточные пункты назначения — например, Суэц, Порт-Судан или Сингапур.
Об этом сообщает Bloomberg.
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