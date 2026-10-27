据彭博社报道，俄罗斯一周内通过石油出口赚取了近30亿美元——彭博社

上周，俄罗斯通过海运出口原油获得27.6亿美元收入。据彭博社报道，这是自对乌克兰发动全面战争以来最高的单周数据。

在截至10月25日的一周内，俄罗斯海运原油出口额增长约4.3亿美元，达到27.6亿美元，创下战争以来的最高纪录。

俄罗斯乌拉尔原油价格的下跌，已被供应量的急剧增加以及俄罗斯ESPO原油价格的上涨所完全抵消，后者已连续第八周上涨。

根据船舶追踪数据和行业报告，在截至10月25日的一周内，约有37艘油轮装载了2693万桶俄罗斯原油。

相比之下，前一周（截至10月18日），这一数字为2187万桶，由31艘油轮装载。

报告指出，中国和印度仍是俄罗斯原油的最大买家，其采购量远超其他国家。然而，在油轮航行至航程的大部分路段之前，往往无法确定单批货物的最终目的地； 因此，许多近期油轮装运的数据中仅标注了中途停靠点——例如苏伊士、苏丹港或新加坡。

彭博社报道了这一情况。

回顾一下，9月俄罗斯增加了原油出口，但其炼油厂仍面临压力——彭博社

俄罗斯已开始从大型北极项目“东方石油”出口原油。

在中东危机背景下，俄罗斯从石油出口中获得了创纪录的收入。

俄罗斯海上原油出口量跌至3月以来的最低水平——OilPrice

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