巴西方面正在核实有关博索纳罗在选举失利后逃往美国的消息

巴西联邦警察已开始核查有关在总统选举中落败的弗拉维奥·博索纳罗可能前往阿根廷，进而搭乘私人飞机飞往美国的相关信息。 据媒体报道，这位政客据称持国内护照越境，并前往普埃尔托-伊瓜苏机场。

该政客的竞选团队否认了这一消息，并坚称他仍留在国内。

此次核查的背景是，巴西最高法院法官亚历山大·德·莫拉埃斯于10月26日作出裁决，撤销了博索纳罗的护照，禁止他离开巴西境内，并责令其上交所有出境文件。 此外，根据法院裁决，该政客被禁止与涉洗钱及非法资本外逃案的涉案人员维勒·托马斯接触。 弗拉维奥·博尔索纳罗本人证实已收到法院命令，并表示：“我将上交护照，并会抵制这种荒唐行径，抵制又一次企图恐吓我的行为。但没有人能让我噤声。”

来源：Infobae。

在巴西，右翼参议员弗拉维奥·博尔索纳罗表示，最高法院法官禁止他离开该国，并责令其上交护照。 这位参议员的声明是在总统大选次日发表的，博索纳罗在此次大选中落败，且在败选后拒绝承认败选结果。

巴西自由党已承认总统大选结果，现任总统路易斯·伊纳西奥·卢拉·达席尔瓦以超过440万票的优势击败了参议员弗拉维奥·博尔索纳罗。

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