W Brazylii sprawdzają informacje o ucieczce Bolsonaro do USA po przegranej w wyborach

Federalna policja Brazylii rozpoczęła weryfikację informacji dotyczących ewentualnego wyjazdu Flávio Bolsonaro, który przegrał wybory prezydenckie, do Argentyny w celu dalszego lotu do Stanów Zjednoczonych prywatnym samolotem. Według doniesień mediów polityk rzekomo przekroczył granicę na podstawie paszportu krajowego i udał się na lotnisko w Puerto Iguazú.

W sztabie polityka zaprzeczają tej informacji, zapewniając, że pozostaje on w kraju.

Sprawa ta ma miejsce w kontekście orzeczenia sędziego Sądu Najwyższego Brazylii Alexandre de Moraesa z 26 października, który unieważnił paszport zagraniczny Bolsonaro, zakazał mu opuszczania terytorium państwa oraz nakazał mu oddanie wszystkich dokumentów niezbędnych do wyjazdu za granicę. Ponadto na mocy orzeczenia sądowego politykowi zabroniono kontaktowania się z Willerem Tomazem, który jest oskarżonym w sprawie dotyczącej prania brudnych pieniędzy i nielegalnego wyprowadzania kapitału. Sam Flávio Bolsonaro potwierdził otrzymanie nakazów sądowych i oświadczył: „Zdam swoje paszporty i będę się bronił przed tą bezczelnością, przed kolejną próbą zastraszenia mnie. Ale nikt nie zmusi mnie do milczenia”.

Źródło: Infobae.

W Brazylii prawicowy senator Flávio Bolsonaro oświadczył, że sędzia Sądu Najwyższego zakazał mu opuszczania kraju i nakazał przekazanie paszportów. Oświadczenie senatora padło dzień po wyborach prezydenckich, w których Bolsonaro przegrał, a po porażce odmówił jej uznania.

Brazylijska Partia Liberalna uznała wynik wyborów prezydenckich, w których urzędujący prezydent Luiz Inácio Lula da Silva pokonał senatora Flávio Bolsonaro przewagą ponad 4,4 mln głosów.

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