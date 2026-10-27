В Бразилии проверяют информацию о бегстве Болсонару в США после поражения на выборах

Федеральная полиция Бразилии начала проверку данных о возможном выезде Флавио Болсонару, проигравшего президентские выборы, в Аргентину с целью дальнейшего вылета в США на частном самолете. По сообщениям СМИ, политик якобы пересек границу по внутреннему паспорту и направлялся в аэропорт Пуэрто-Игуасу.

В штабе политика опровергают эту информацию, уверяя, что он остается в стране.

Проверка проводится на фоне решения судьи Верховного суда Бразилии Александре де Мораеса от 26 октября, который аннулировал загранпаспорт Болсонару, запретил ему покидать территорию государства и обязал сдать все документы для выезда за границу. Кроме того, судебным решением политику запрещено контактировать с фигурантом дела об отмывании денег и незаконном вывозе капитала Виллером Томазом. Сам Флавиу Болсонару подтвердил получение судебных предписаний и заявил: «Я сдам свои паспорта и буду защищаться от этого безобразия, этой очередной попытки запугать меня. Но никто не заставит меня замолчать».

Источник: Infobae.

В Бразилии сенатор правого толка Флавио Болсонару заявил, что судья Верховного суда запретил ему покидать страну и обязал сдать паспорта. Заявление сенатора прозвучало на следующий день после президентских выборов, на которых Болсонару проиграл, и после поражения он отказался его признавать.

Либеральная партия Бразилии признала результат президентских выборов, на которых действующий президент Луис Инасиу Лула да Силва победил сенатора Флавио Болсонару с перевесом более 4,4 млн голосов.

Читай нас в