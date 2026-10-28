Гутерриш назначил российского дипломата на важную должность в ООН

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш 27 октября назначил представителя России Глеба Десятникова заместителем генерального секретаря по вопросам разминирования и полиции в Департаменте миротворческих операций. Об этом сообщили в ООН.

«Десятников привносит на эту должность более 35 лет опыта в области международных отношений, политических дел и вопросов безопасности, приобретенного в ходе работы в правительственных структурах, в сфере многосторонней дипломатии и в регионах, пострадавших от конфликтов», — говорится в сообщении.

Отмечается, что с 2018 года Десятников занимал должность посла Российской Федерации в Иордании. До этого он был заместителем директора Департамента Ближнего Востока и Северной Африки Министерства иностранных дел Российской Федерации (2010–2018 гг.).

Ранее россиянин занимал должности старшего советника по вопросам Ближнего Востока и Северной Африки в постоянном представительстве Российской Федерации при Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке (2004–2010), начальника отдела по вопросам Ирака и Иордании в Министерстве иностранных дел (2000–2004), а также работал в посольстве Российской Федерации в Иордании в 1997–2000 годах. В период с 1994 по 1997 год он также несколько раз работал в специальной комиссии Организации Объединенных Наций по Ираку.

«Десятников имеет степень магистра международных отношений, полученную в Московском государственном институте международных отношений, Российская Федерация. Помимо родного русского языка, г-н Десятников свободно владеет английским и арабским языками», — говорится в заявлении.

Десятников будет координировать направление противоминной деятельности ООН и работу полицейских контингентов в составе миротворческих миссий по всему миру.

Источник: ООН

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