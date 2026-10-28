古特雷什任命一名俄罗斯外交官担任联合国重要职务

联合国秘书长安东尼奥·古特雷什于10月27日任命俄罗斯代表格利布·德谢特尼科夫为维和行动部负责排雷和警察事务的副秘书长。联合国方面通报了这一消息。

“德雅特尼科夫在担任此职时，已拥有35年以上在国际关系、政治事务和安全领域的工作经验，这些经验是在政府机构、多边外交领域以及受冲突影响的地区工作中积累的，”通报中写道。

据悉，自2018年起，德亚斯尼托夫一直担任俄罗斯联邦驻约旦大使。 在此之前，他曾担任俄罗斯联邦外交部中东和北非司副司长（2010-2018年）。

此前，他曾担任俄罗斯联邦常驻联合国代表团（位于纽约）中东和北非事务高级顾问（2004-2010年）， 外交部伊拉克和约旦事务处处长（2000-2004年），并于1997-2000年在俄罗斯联邦驻约旦大使馆工作。 1994年至1997年期间，他还曾多次在联合国伊拉克问题特别委员会任职。

“德萨特尼科夫拥有俄罗斯联邦莫斯科国立国际关系学院授予的国际关系硕士学位。 除母语俄语外，德萨特尼科夫先生还能流利使用英语和阿拉伯语，”声明中补充道。

德萨特尼科夫将负责协调联合国的排雷工作，以及全球各地维和特派团中警察分队的行动。

来源：联合国

此前，联合国大会委员会已认定俄罗斯向外国公民招募入伍的行为构成人口贩运。

此外，联合国独立国际委员会得出结论，俄罗斯对乌克兰能源基础设施的系统性袭击构成战争罪和反人类罪。

乌克兰外交部对联合国独立国际委员会关于调查乌克兰境内侵权行为的报告表示欢迎。该文件在联合国大会第81届会议第三委员会上进行了介绍。 乌克兰外交部强调，在新的冬季来临之际，该报告的结论具有特殊意义。

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