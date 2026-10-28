Guterres mianował rosyjskiego dyplomatę na ważne stanowisko w ONZ

27 października sekretarz generalny ONZ António Guterres mianował przedstawiciela Rosji Głiba Desiatnikowa na stanowisko zastępcy sekretarza generalnego ds. rozminowywania i policji w Departamencie Operacji Pokojowych. Informację tę podała ONZ.

„Desyatnikov wnosi do tej funkcji ponad 35 lat doświadczenia w dziedzinie stosunków międzynarodowych, spraw politycznych i kwestii bezpieczeństwa, zdobytego podczas pracy w strukturach rządowych, w dziedzinie dyplomacji wielostronnej oraz w regionach dotkniętych konfliktami” – czytamy w komunikacie.

Zaznaczono, że od 2018 roku Desyatnikov pełnił funkcję ambasadora Federacji Rosyjskiej w Jordanii. Wcześniej pełnił funkcję zastępcy dyrektora Departamentu Bliskiego Wschodu i Afryki Północnej w Ministerstwie Spraw Zagranicznych Federacji Rosyjskiej (w latach 2010–2018).

Wcześniej Rosjanin pełnił funkcję starszego doradcy ds. Bliskiego Wschodu i Afryki Północnej w stałym przedstawicielstwie Federacji Rosyjskiej przy Organizacji Narodów Zjednoczonych w Nowym Jorku (2004–2010), kierownika działu ds. Iraku i Jordanii w Ministerstwie Spraw Zagranicznych (2000–2004), a także pracował w ambasadzie Federacji Rosyjskiej w Jordanii w latach 1997–2000. W latach 1994–1997 kilkakrotnie pracował również w specjalnej komisji ONZ ds. Iraku.

„Desyatnikov posiada tytuł magistra stosunków międzynarodowych uzyskany w Moskiewskim Państwowym Instytucie Stosunków Międzynarodowych w Federacji Rosyjskiej. Oprócz języka rosyjskiego, który jest jego językiem ojczystym, pan Desyatnikov biegle posługuje się językiem angielskim i arabskim” – dodano w oświadczeniu.

Desyatnikov będzie koordynował działania ONZ w zakresie rozminowywania oraz pracę kontyngentów policyjnych w ramach misji pokojowych na całym świecie.

Źródło: ONZ

Wcześniej komisja Zgromadzenia Ogólnego ONZ uznała rekrutację obcokrajowców do armii Federacji Rosyjskiej za handel ludźmi.

Również Niezależna Międzynarodowa Komisja ONZ doszła do wniosku, że systematyczne rosyjskie ataki na infrastrukturę energetyczną Ukrainy stanowią zbrodnie wojenne i zbrodnie przeciwko ludzkości.

Ministerstwo Spraw Zagranicznych Ukrainy z zadowoleniem przyjęło przedstawienie raportu Niezależnej Międzynarodowej Komisji ONZ ds. dochodzenia w sprawie naruszeń na Ukrainie. Dokument został zaprezentowany w Trzecim Komitecie podczas 81. sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ. W Ministerstwie Spraw Zagranicznych podkreślono, że wnioski zawarte w raporcie mają szczególne znaczenie w przededniu nadejścia nowej zimy.

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