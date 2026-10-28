We Francji sprzedaż w sklepach detalicznych w centrach miast, gdzie odbywały się demonstracje, spadła o 80% w ciągu dwóch ostatnich sobót. Jak informuje Der Spiegel, dane te opublikowała francuska izba handlowa CCI France. Jako główną przyczynę spadku obrotów wskazała unikanie przez klientów centralnych dzielnic miast.

Ponad 2500 uszkodzonych sklepów

Według izby handlowej podczas zamieszek w dwie ostatnie soboty w całym kraju uszkodzono ponad 2500 sklepów. Najwięcej takich przypadków odnotowano 17 października. Łącznie 1161 placówek handlowych doznało znacznych zniszczeń w wyniku grabieży, dewastacji i podpaleń.

Najbardziej ucierpiała portowa Marsylia, gdzie uszkodzono 527 sklepów. W mieście 331 sklepów zostało zdewastowanych, a 128 całkowicie ograbionych.

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Biznes domaga się ograniczeń

Prezes CCI France Alain Di Crescenzo oświadczył, że kontynuacja protestów może mieć poważne konsekwencje dla handlu. Według niego w listopadzie i grudniu sektor uzyskuje 40% rocznych obrotów. Zaapelował o zakaz demonstracji we francuskich miastach do końca roku.

Przed protestami w ubiegłą sobotę wiele sklepów w Paryżu i innych miastach osłoniło witryny drewnianymi płytami. Z powodu zapowiedzianych nowych akcji na najbliższą sobotę i następny czwartek część przedsiębiorców nie zdemontowała zabezpieczeń: miejscami dla odwiedzających pozostawiono dostępne jedynie wejście, a towarów nie widać z ulicy.

Informowano również, że niektórzy właściciele sklepów przed demonstracjami w ubiegłą sobotę uzbroili się, między innymi w żelazne pręty lub gaz łzawiący, aby samodzielnie chronić się przed napastnikami. W niektórych miastach zmobilizowały się skrajnie prawicowe grupy i chuligani piłkarscy, którzy rzekomo mieli pilnować sklepów, lecz według doniesień często wdawali się w starcia z lewicowymi protestującymi.

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