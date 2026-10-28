法国发生示威活动的市中心零售店销售额在过去两个周六下降了80%。据《明镜》周刊报道，法国工商会CCI France公布了这一数据。该机构称，营业额下降的主要原因是消费者避开了市中心区域。

超过2500家商店受损

据工商会数据，在过去两个周六的骚乱中，全国有超过2500家商店受损。其中，10月17日记录到的此类事件最多。共有1161家零售场所因抢劫、打砸和纵火而遭受严重损失。

受影响最严重的是港口城市马赛，527家商店受损。该市有331家商店遭到打砸，128家被彻底洗劫。

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企业要求实施限制

CCI France主席阿兰·迪·克雷申佐表示，抗议活动持续下去可能对贸易造成严重后果。他说，该行业在11月和12月获得全年营业额的40%。他呼吁在年底前禁止在法国城市举行示威活动。

在上周六抗议活动前，巴黎和其他城市的许多商店用木板封住了橱窗。由于最近的周六和下周四宣布将举行新的活动，一些商家没有拆除防护设施：有些地方只保留入口供访客通行，从街上看不到商品。

另有报道称，一些商店业主在上周六示威活动前配备了武器，包括铁棍或催泪瓦斯，以自行抵御袭击者。在一些城市，极右翼团体和足球流氓组织起来，据称是为了守卫商店，但据报道，他们经常与左翼抗议者发生冲突。

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