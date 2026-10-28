Продажі в центрах міст Франції впали на 80% у дні протестів — Der Spiegel

У Франції продажі в роздрібних магазинах у центрах міст, де відбувалися демонстрації, впали на 80% упродовж двох минулих субот. Як повідомляє Der Spiegel, такі дані оприлюднила французька торговельна палата CCI France. Основною причиною падіння виторгу вона назвала те, що покупці уникали центральних районів міст.

Понад 2500 пошкоджених магазинів

За даними торговельної палати, під час заворушень у дві минулі суботи по всій країні було пошкоджено понад 2500 магазинів. Найбільше таких випадків зафіксували 17 жовтня. Загалом 1161 торговельний заклад зазнав значних пошкоджень через мародерство, погроми та підпали.

Найбільше постраждав портовий Марсель, де пошкодили 527 магазинів. У місті 331 крамницю розгромили, а 128 повністю пограбували.

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Бізнес вимагає обмежень

Голова CCI France Ален Ді Крешенцо заявив, що продовження протестів може мати серйозні наслідки для торгівлі. За його словами, у листопаді та грудні сектор отримує 40% річного виторгу. Він закликав заборонити демонстрації у французьких містах до кінця року.

Перед протестами минулої суботи чимало магазинів у Парижі та інших містах закрили вітрини дерев'яними щитами. Через оголошені нові акції на найближчу суботу та наступний четвер частина підприємців не демонтувала захисні конструкції: подекуди для відвідувачів залишили доступним лише вхід, а товарів із вулиці не видно.

Також повідомляли, що деякі власники магазинів перед демонстраціями минулої суботи озброювалися, зокрема залізними прутами або сльозогінним газом, щоб самостійно захиститися від нападників. У деяких містах мобілізувалися ультраправі групи та футбольні хулігани, які нібито мали охороняти крамниці, але, за повідомленнями, часто вступали в сутички з лівими протестувальниками.

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