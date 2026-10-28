Во Франции продажи в розничных магазинах в центрах городов, где проходили демонстрации, упали на 80% в течение двух прошедших суббот. Как сообщает Der Spiegel, такие данные обнародовала французская торговая палата CCI France. Основной причиной падения выручки она назвала то, что покупатели избегали центральных районов городов.

Более 2500 поврежденных магазинов

По данным торговой палаты, во время беспорядков в две прошедшие субботы по всей стране было повреждено более 2500 магазинов. Больше всего таких случаев зафиксировали 17 октября. Всего 1161 торговое заведение получило значительные повреждения из-за мародерства, погромов и поджогов.

Больше всего пострадал портовый Марсель, где повредили 527 магазинов. В городе 331 магазин разгромили, а 128 полностью разграбили.

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Бизнес требует ограничений

Глава CCI France Ален Ди Крешенцо заявил, что продолжение протестов может иметь серьезные последствия для торговли. По его словам, в ноябре и декабре сектор получает 40% годовой выручки. Он призвал запретить демонстрации во французских городах до конца года.

Перед протестами в прошлую субботу многие магазины в Париже и других городах закрыли витрины деревянными щитами. Из-за объявленных новых акций на ближайшую субботу и следующий четверг часть предпринимателей не демонтировала защитные конструкции: местами для посетителей оставили доступным только вход, а товаров с улицы не видно.

Также сообщалось, что некоторые владельцы магазинов перед демонстрациями в прошлую субботу вооружались, в частности железными прутьями или слезоточивым газом, чтобы самостоятельно защититься от нападавших. В некоторых городах мобилизовались ультраправые группы и футбольные хулиганы, которые якобы должны были охранять магазины, но, по сообщениям, часто вступали в столкновения с левыми протестующими.

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