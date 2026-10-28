W Polsce 16 listopada rozpocznie się dziewiąty i ostatni w 2026 roku turnus Dobrowolnej Zasadniczej Służby Wojskowej. Szkolenie podstawowe potrwa do 12 grudnia, a nabór prowadzą Wojskowe Centra Rekrutacji, informuje RMF24.

Program szkolenia

Ochotnicy przejdą 27-dniowe szkolenie podstawowe. Program obejmuje szkolenie musztry, naukę regulaminów wojskowych, podstawy posługiwania się bronią, zajęcia taktyczne oraz przygotowanie fizyczne.

Kurs zakończy się złożeniem przysięgi wojskowej. Polska armia określa tę służbę jako możliwość dla osób, które chcą sprawdzić się w wojsku, zdobyć doświadczenie i zdecydować, czy związać dalsze życie ze służbą.

Warunki przyjęcia i dalsza służba

Zgłaszać się mogą osoby w wieku od 18 lat, posiadające polskie obywatelstwo, niekarane za przestępstwo umyślne oraz posiadające orzeczenie o fizycznej i psychicznej zdolności do służby. Wniosek można złożyć w wybranym Wojskowym Centrum Rekrutacji, rozpocząć rejestrację przez portal zostanzolnierzem.pl lub zadzwonić na infolinię dla ochotników.

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Po ukończeniu szkolenia podstawowego uczestnik może zostać przeniesiony do rezerwy albo kontynuować specjalistyczne szkolenie trwające do 11 miesięcy. Absolwenci mogą także ubiegać się o zawodową służbę wojskową, służbę w Wojskach Obrony Terytorialnej lub aktywnej rezerwie.

Świadczenia i miejsca szkolenia

Ministerstwo Obrony Narodowej Polski informuje, że ochotnikom przysługuje uposażenie na poziomie najniższego podstawowego wynagrodzenia żołnierza zawodowego — obecnie jest to około 6500 zł brutto miesięcznie. Mogą oni również bezpłatnie odbyć szkolenia w celu zdobycia nowych kwalifikacji i uprawnień.

Ukończenie służby daje pierwszeństwo podczas naboru do zawodowej służby wojskowej, a po spełnieniu określonych kryteriów — przy zatrudnieniu w administracji publicznej. Dziewiąty turnus można odbyć w 50 lokalizacjach w całej Polsce.

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