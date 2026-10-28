波兰将于11月16日启动2026年第九期也是最后一期志愿基础兵役课程。基础训练将持续至12月12日，征募工作由军事征募中心负责，RMF24报道。

训练计划

志愿者将接受为期27天的基础训练。课程包括队列训练、学习军事条例、武器操作基础、战术训练和体能训练。

课程将以宣誓入伍结束。波兰军方称，这项服役为希望在军队中检验自己、获得经验并决定是否将未来生活与服役相联系的人提供了机会。

入伍条件及后续服役

年满18岁、拥有波兰国籍、未因故意犯罪被定罪，并获得身体和心理适合服役评估的人士可以申请。申请人可向选定的军事征募中心提交申请，通过zostanzolnierzem.pl门户网站开始登记，或拨打志愿者热线。

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完成基础训练后，参与者可能被转入预备役，或继续接受最长11个月的专业训练。毕业者还可申请职业军役、领土防卫部队服役或现役预备役。

薪酬和训练地点

波兰国防部表示，志愿者有权获得相当于职业军人最低基本薪酬水平的报酬——目前约为每月6500兹罗提税前。他们还可以免费接受培训，以获得新的资格和许可。

完成服役可在招募职业军人时获得优先权；在符合既定标准的情况下，也可在公共行政部门就业时获得优先权。第九期课程可在波兰全国50个地点完成。

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