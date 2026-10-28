在英国，财政大臣约翰·希利表示，政府计划填补国防投资计划中47亿英镑、即63亿美元的资金缺口。为此，政府拟重新审视其他政府部门的资本支出优先事项。

国防计划融资

据Defense News报道，希利在议会提交其首份预算时宣布了这一消息。他表示，政府将为国防投资计划提供全额资金，其中包括通过重新分配白厅各部门之间的资本支出。

英国政府将该计划视为对该国北约承诺的确认。希利还表示，当局将对公共支出进行详细分析，以确定到2035年实现国防开支占GDP 3.5%这一承诺的机制。

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国防开支目标

实现到2030年国防开支占GDP 3%以及到2035年占GDP 3.5%目标的详细计划，将在定于明年进行的支出审查期间提交。这位财政大臣还表示，计划与私营部门和国际盟友共同采用创新融资机制。

希利、首相安迪·伯纳姆和国防大臣韦斯·斯特里廷正面临压力，外界要求更快增加国防投资。保守党反对派要求，如果预算中没有令人信服的国防融资计划，希利就应辞职。6月，希利因他认为国防开支水平不足，以及缺乏在2030年前实现占GDP 3%目标的资金，辞去基尔·斯塔默政府国防大臣一职。

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