В Великобритании министр финансов Джон Хили заявил, что правительство планирует покрыть дефицит в размере 4,7 млрд фунтов стерлингов, или 6,3 млрд долларов, в Плане оборонных инвестиций. Для этого предусматривается пересмотреть приоритеты капитальных расходов других государственных ведомств.

Финансирование оборонного плана

Как сообщает Defense News, Хили объявил об этом во время представления своего первого бюджета в парламенте. По его словам, правительство полностью профинансирует План оборонных инвестиций, в том числе благодаря перераспределению капитальных расходов между ведомствами Уайтхолла.

Британское правительство рассматривает этот план как подтверждение обязательств страны перед НАТО. Хили также заявил, что власти детально проанализируют государственные расходы, чтобы определить механизм выполнения обязательства по расходам на оборону на уровне 3,5% ВВП к 2035 году.

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Цели по оборонным расходам

Детальный план достижения показателей в 3% ВВП к 2030 году и 3,5% ВВП к 2035 году должны представить во время обзора расходов, запланированного на следующий год. Министр финансов также сообщил о намерении привлекать инновационные механизмы финансирования совместно с частным сектором и международными союзниками.

Хили, премьер-министр Энди Бёрнем и министр обороны Уэс Стритинг находятся под давлением из-за требований быстрее наращивать оборонные инвестиции. Консервативная оппозиция требовала отставки Хили, если бюджет не будет содержать убедительного плана финансирования обороны. В июне Хили покинул должность министра обороны в правительстве Кира Стармера из-за, по его мнению, недостаточного уровня оборонных расходов и отсутствия средств для достижения цели в 3% ВВП к 2030 году.

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