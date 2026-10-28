Уряд Британії планує покрити дефіцит £4,7 млрд в оборонному плані — Defense News

У Великій Британії міністр фінансів Джон Гілі заявив, що уряд планує покрити дефіцит у 4,7 млрд фунтів стерлінгів, або 6,3 млрд доларів, у Плані оборонних інвестицій. Для цього передбачають переглянути пріоритети капітальних видатків інших державних відомств.

Фінансування оборонного плану

Як повідомляє Defense News, Гілі оголосив про це під час представлення свого першого бюджету в парламенті. За його словами, уряд повністю профінансує План оборонних інвестицій, зокрема завдяки перерозподілу капітальних видатків між відомствами Вайтголлу.

Британський уряд розглядає цей план як підтвердження зобов'язань країни перед НАТО. Гілі також заявив, що влада детально проаналізує державні видатки, аби визначити механізм виконання зобов'язання щодо витрат на оборону на рівні 3,5% ВВП до 2035 року.

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Цілі щодо оборонних витрат

Детальний план досягнення показників у 3% ВВП до 2030 року та 3,5% ВВП до 2035 року мають представити під час огляду видатків, запланованого на наступний рік. Міністр фінансів також повідомив про намір залучати інноваційні механізми фінансування спільно з приватним сектором і міжнародними союзниками.

Гілі, прем'єр-міністр Енді Бернем і міністр оборони Вес Стрітінг перебувають під тиском через вимоги швидше наростити оборонні інвестиції. Консервативна опозиція вимагала відставки Гілі, якщо бюджет не міститиме переконливого плану фінансування оборони. У червні Гілі залишив посаду міністра оборони в уряді Кіра Стармера через, на його думку, недостатній рівень оборонних витрат і відсутність коштів для досягнення цілі у 3% ВВП до 2030 року.

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