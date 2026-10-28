W Wielkiej Brytanii minister finansów John Healey oświadczył, że rząd planuje pokryć deficyt w wysokości 4,7 mld funtów szterlingów, czyli 6,3 mld dolarów, w Planie Inwestycji Obronnych. W tym celu przewiduje rewizję priorytetów wydatków kapitałowych innych resortów rządowych.

Finansowanie planu obronnego

Jak informuje Defense News, Healey ogłosił to podczas prezentacji swojego pierwszego budżetu w parlamencie. Jak zaznaczył, rząd w pełni sfinansuje Plan Inwestycji Obronnych, między innymi dzięki przesunięciu wydatków kapitałowych między departamentami Whitehallu.

Brytyjski rząd postrzega ten plan jako potwierdzenie zobowiązań kraju wobec NATO. Healey oświadczył również, że władze szczegółowo przeanalizują wydatki publiczne, aby określić mechanizm realizacji zobowiązania dotyczącego wydatków na obronę na poziomie 3,5% PKB do 2035 roku.

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Cele dotyczące wydatków obronnych

Szczegółowy plan osiągnięcia poziomu 3% PKB do 2030 roku oraz 3,5% PKB do 2035 roku ma zostać przedstawiony podczas przeglądu wydatków zaplanowanego na przyszły rok. Minister finansów poinformował także o zamiarze wykorzystania innowacyjnych mechanizmów finansowania wspólnie z sektorem prywatnym i międzynarodowymi sojusznikami.

Healey, premier Andy Burnham i minister obrony Wes Streeting znajdują się pod presją z powodu żądań szybszego zwiększenia inwestycji obronnych. Konserwatywna opozycja domagała się dymisji Healeya, jeśli budżet nie będzie zawierał przekonującego planu finansowania obrony. W czerwcu Healey opuścił stanowisko ministra obrony w rządzie Keira Starmera z powodu, w jego ocenie, niewystarczającego poziomu wydatków obronnych i braku środków na osiągnięcie celu 3% PKB do 2030 roku.

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