В Польше 16 ноября начнётся девятый и последний в 2026 году курс Добровольной базовой военной службы. Базовая подготовка продлится до 12 декабря, а набор проводят Военные центры рекрутинга, сообщает RMF24.

Программа подготовки

Добровольцы пройдут 27-дневное базовое обучение. В программу входят строевая подготовка, изучение воинских уставов, основы обращения с оружием, тактические занятия и физическая подготовка.

Курс завершится принесением военной присяги. Польская армия называет эту службу возможностью для людей, которые хотят испытать себя в армии, получить опыт и определиться, связывать ли дальнейшую жизнь со службой.

Условия поступления и дальнейшая служба

Подать заявку могут лица в возрасте от 18 лет, имеющие польское гражданство, не осуждённые за умышленное преступление и получившие заключение о физической и психологической пригодности к службе. Заявление можно подать в выбранный Военный центр рекрутинга, начать регистрацию через портал zostanzolnierzem.pl или позвонить на горячую линию для добровольцев.

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После завершения базовой подготовки участник может быть переведён в резерв или продолжить специализированное обучение продолжительностью до 11 месяцев. Выпускники также могут претендовать на профессиональную военную службу, службу в территориальной обороне или активном резерве.

Выплаты и места обучения

Министерство национальной обороны Польши сообщает, что добровольцам полагается денежное довольствие на уровне наименьшего основного вознаграждения профессионального военнослужащего — сейчас это около 6500 злотых брутто в месяц. Они также могут бесплатно пройти обучение для получения новых квалификаций и разрешений.

Завершение службы даёт приоритет при наборе на профессиональную военную службу, а при выполнении установленных критериев — при трудоустройстве в государственной администрации. Девятый курс можно пройти в 50 местах по всей Польше.

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