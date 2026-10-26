В ООН назвали удари РФ по енергетиці України злочинами проти людяності

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Незалежна міжнародна комісія ООН дійшла висновку, що систематичні російські атаки на енергетичну інфраструктуру України є воєнними злочинами та злочинами проти людяності.

За даними комісії, взимку 2025–2026 років мільйони українців через удари РФ залишалися без опалення, електроенергії, води та газу.

Температура в окремі періоди опускалася до -21°C, що створювало серйозні загрози для життя та здоров’я людей.

Розслідування також виявило докази вербування Росією чоловіків із 29 країн через обман і примус для участі у війні проти України. Багатьох із них відправляли на передову, де вони загинули або зникли безвісти.

Комісія закликала Росію припинити атаки на цивільне населення та інфраструктуру, а також звільнити зі своїх збройних сил людей, які стали жертвами торгівлі людьми.

Джерело: сайт комісії

Напередодні росіяни завдали одного з найбільших ударів по українській енергетиці: були атаковані більш ніж 15 важливих об’єктів електрогенерації та енергопередачі в різних регіонах України.

Росія планує завдати ударів по енергетичній інфраструктурі України, щоб спричинити масштабну гуманітарну кризу. За даними The New York Times, головними цілями російських атак мають стати Київ, Харків та Одеса. Мета таких ударів — позбавити ці міста електроенергії та теплопостачання.

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