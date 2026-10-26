В ООН назвали удари РФ по енергетиці України злочинами проти людяності
Незалежна міжнародна комісія ООН дійшла висновку, що систематичні російські атаки на енергетичну інфраструктуру України є воєнними злочинами та злочинами проти людяності.
За даними комісії, взимку 2025–2026 років мільйони українців через удари РФ залишалися без опалення, електроенергії, води та газу.
Температура в окремі періоди опускалася до -21°C, що створювало серйозні загрози для життя та здоров’я людей.
Розслідування також виявило докази вербування Росією чоловіків із 29 країн через обман і примус для участі у війні проти України. Багатьох із них відправляли на передову, де вони загинули або зникли безвісти.
Комісія закликала Росію припинити атаки на цивільне населення та інфраструктуру, а також звільнити зі своїх збройних сил людей, які стали жертвами торгівлі людьми.
Джерело: сайт комісії
Напередодні росіяни завдали одного з найбільших ударів по українській енергетиці: були атаковані більш ніж 15 важливих об’єктів електрогенерації та енергопередачі в різних регіонах України.
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